Sağlık Bakanlığı'ndan yeni tedbirler - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni tedbirler

Sağlık Bakanlığı, 'salgın yönetimi ve çalışma rehberi'ni güncellendi.

Sağlık Bakanlığı, 'salgın yönetimi ve çalışma rehberi'ni güncellendi. Yapılan değişikliklere göre; güzellik merkezlerinde çalışanlar, cep telefonlarını işleme girmeden ve müşteriyle temas etmeden önce soyunma odalarında bırakacak. Berber, kuaför ve güzellik salonlarında müşteriler ve çalışanlar mümkünse konuşmayacak ya da yüksek sesle konuşmaktan kaçınacak. Kişiye özel alet kullanımı sağlanamadığı durumlarda, her müşteriden sonra kullanılan aletlerin temizliği yapılacak. İki müşteri randevusu arasında 20 dakikalık bir mola verilecek. Market ve süper marketlere de yeni kurallar geldi. Çalışan ve müşteri dahil en az 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınacak. Sıra oluşması durumunda sosyal mesafenin korunması sağlanmak için gerekirse sosyal mesafeyi sağlayacak şekilde zeminde işaretlemeler yapılacak.

Müşterilerin ödemelerinde tercihen temassız yapmaları teşvik edilecek. Kasada bulunan ürün bantları günde en az 3 kez tek kullanımlık deterjanlı bez ile silinecek.

Çalışanlara iş kıyafetleri günlük değiştirmesi de tavsiye edilecek.

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 17:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı'ndan yeni tedbirler - Son Dakika
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