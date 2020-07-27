Sağlık Bakanlığı'ndan 'Yüzme Suyu Takip Sistemi' - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı'nın, 'Yüzme Suyu Takip Sistemi' ile vatandaşlar tatil yapacakları yerde plajın sağlık yönünden risk taşıyıp taşımadığını öğrenebiliyor. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanı Tuncay Özer, 35 ilde bin 377 noktadan 15 gün aralıklarla alınan su numuneleri ile deniz suyunun yüzme açısından risk taşıyıp taşımadığını denetlediklerini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, güvenli tatil için plajlarda deniz suyunun sağlık açısından risk oluşturup oluşturmadığını 'Yüzme Suyu Takip Sistemi' ile izliyor. Bu kapsamda 35 ilde belirlenen bin 377 farklı noktadan 15 günde bir su numuneleri alınıyor. Numuneler, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü görevlileri tarafından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 50 metre açıkta deniz dibinden alınıyor. Sadece Antalya'nın denize kıyısı bulunan 12 ilçesinde 338 noktada mikrobiyolojik tahlil yapılıyor. Numune alımı için plajın en kalabalık noktası tercih ediliyor. Numune kabının kapağı, soğuk zinciri kırılmaması için suda kapatılıp, soğutuculu kutuda laboratuvara götürülerek analiz ediliyor ve veriler sisteme giriliyor. Vatandaşlar, özellikle koronavirüs nedeniyle bakanlığın yüzme takip sistemine yoğun ilgi gösterdi. Tatilciler, 'https://yuzme.saglik.gov.tr/' internet adresine girerek, gideceklerin tatil bölgesindeki deniz suyunun kalitesini öğrenebiliyor.