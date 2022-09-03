Koronavirüste Bu Hafta: 231 Kişi Hayatını Kaybetti, 80 Bin 20 Kişi Pozitif Çıktı

Sağlık Bakanlığı'nın 15-21 Ağustos 2022 tarihlerine ilişkin koronavirüs verilerine göre; yedi gün içerisinde 80 bin 20 kişi pozitif çıktı, 102 bin 231 kişi ise iyileşti. Geçen hafta virüs nedeniyle 231 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın bugün yayınladığı 'Türkiye Haftalık Covid-19 Tablosu', 15-21 Ağustos 2022 tarihleri arasını kapsıyor. Bu hafta içerisinde 80 bin 20 vaka ortaya çıkarken 231 kişi yaşamını yitirdi, 102 bin 231 kişi ise iyileşti. Türkiye'deki toplam vaka sayısı 16 milyon 751 bin 868'e, toplam vefat sayısı ise 100 bin 631'e ulaştı.

8 Ağustos ile 14 Ağustos arasındaki dönemde ise haftalık vaka sayısı 143 bin 778, vefat sayısı 342 ve iyileşen sayısı 259 bin 102 kişi olarak açıklanmıştı.