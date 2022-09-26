Tıpta Uzmanlık Kurulu Toplanmadan, Şehir Hastanesi İçin Genel Müdür İmzasıyla Hastane Kapatma Kararını Bildirdiler - Son Dakika
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Tıpta Uzmanlık Kurulu Toplanmadan, Şehir Hastanesi İçin Genel Müdür İmzasıyla Hastane Kapatma Kararını Bildirdiler

26.09.2022 16:43
Tıpta Uzmanlık Kurulu Toplanmadan, Şehir Hastanesi İçin Genel Müdür İmzasıyla Hastane Kapatma Kararını Bildirdiler

Sağlık Bakanlığı’nın; Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları, Dışkapı Yıldırım Beyazıt hastaneleri ile Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kapatılması kararı için yasal prosedürü yerine getirmediği, bunun için öncelikle Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun karar alması gerektiği bildirildi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, kendilerinin uyarısı üzerine Sağlık Bakanlığı’nın kurulu bugün acil toplantıya çağırdığını, kendilerinin katılmadığı bu toplantıda alınan karara şerh koyacaklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın; Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları, Dışkapı Yıldırım Beyazıt hastaneleri ile Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapatılması kararı için yasal prosedürü yerine getirmediği, bunun için öncelikle Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun karar alması gerektiği bildirildi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, kendilerinin uyarısı üzerine Sağlık Bakanlığı'nın kurulu bugün acil toplantıya çağırdığını, kendilerinin katılmadığı bu toplantıda alınan karara şerh koyacaklarını söyledi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin'in 21 Eylül'de Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'ne, Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kısmen, Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ise tamamen kapatılarak Etlik Şehir Hastanesi'ne taşınmasına yönelik yazı gönderdi.

KURULU TOPLANMADAN GENEL MÜDÜR KAPATMA KARARINI BİLDİRDİ

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, ANKA Haber Ajansı'nın sorusu üzerine 21 Eylül'de gönderilen bu yazının Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'ne aykırı olduğunu, bu kararı ancak 14 kişiden oluşan Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun oy çokluğu ile alabileceğinin altını çizdi.

ŞEHİR HASTANESİ AÇILIŞINDAN İKİ GÜN ÖNCE ACİL TOPLANTI

TTB'nin itirazları üzerine Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün çarşamba günü açılışı yapılacak Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne taşınan eğitim araştırma hastanelerinin kapatılması ile ilgili Tıpta Uzmanlık Kurulu'nu bugün saat 15.00'da acil toplantıya çağırdığı öğrenildi.

"ÇIKAN KARARA ŞERH KOYACAĞIZ"

Prof. Dr. Bulut, bu acil toplantı kararının 21 Eylül'de Genel Müdür Ahmet Tekin'in tek başına aldığı karara karşı itirazların önüne geçmek için verildiğini, bu usulsüzlüğe karşı açığı kapatmaya çalıştıklarını vurguladı. Bulut, TTB'nin bu 4 hastanenin kısmen ya da tamamen kapatılmasının hukuka aykırı olduğu ile ilgili kamuoyu oluşturmasının ardından Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ilgili mevzuatı fark ettiğini o yüzden harekete geçtiğini savundu. Vedat Bulut, Tıpta Uzmanlık Kurulu üyelerinin çoğunun Sağlık Bakanlığı bürokratı olduğunu yani çoğunluğu rahatlıkla sağlayabileceklerini ifade etti. Bulut, TTB adına 14 üyeden biri olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Eğitimi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Odabaşı'nın ve yine üye olan birkaç hastane başhekiminin de toplantıya katılmayacağını belirtti. Toplantıdan çıkan sonuca göre bundan sonra nasıl bir yol izleyeceklerini belirleyeceklerini ifade eden Bulut, kendilerine karşı çıkan karara şerh koyacaklarını belirtti. Bu hastanelerin kapatılmaları nedeniyle asistan eğitimlerinde sorunlar oluşacağına işaret ederek 3 hastaneden asistanların şimdiden Etlik Şehir Hastanesi'ne devredildiğini vurguladı.

"150 YATAK İÇİN YILLIK 5 MİLYAR LİRA HARCANMAZ"

Yeni bir hastane yapılması için bu hastanelerin kapatılmasına gerek olmadığının altını çizen Bulut, kapatılan hastanelerde toplam 7 bin 150 yatak olduğuna, Etlik Şehir Hastanesi'nin ise 7 bin 300 yataklı olduğuna değindi. Bulut, "150 yatak için yıllık 5 milyar lira harcanmaz. Bunun nedeni hastanelerde doluluk garantisi vermiş olması. Dışkapı ve Ulucanlar tamamen kapanıyor. 15 uzman ve 150 yatak kalıyor. Bu hastaneler eğitim veremeyecek" dedi.

Bulut, bu hastanelerin arazilerine ilerde iş merkezi ya da AVM yapılabileceğine de dikkat çekti.

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Kaynak: ANKA

Sağlık Bakanlığı, Şehir Hastanesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tıpta Uzmanlık Kurulu Toplanmadan, Şehir Hastanesi İçin Genel Müdür İmzasıyla Hastane Kapatma Kararını Bildirdiler - Son Dakika

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