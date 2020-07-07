Sağlık Bakanlığı, 'Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi'ni güncelledi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, 'Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi'ni güncelledi

SAĞLIK Bakanlığı'nca 'Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi' güncellenerek, yeni başlıklar eklendi.

SAĞLIK Bakanlığı'nca 'Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi' güncellenerek, yeni başlıklar eklendi. Buna göre, pandemi dönemi boyunca sağlık çalışanları, zorunlu olmadıkça yüksek riskli bölgelere seyahat etmeyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi' güncellenerek, 'Covid-19 kapsamında E2 ve E3 grubu ilçe devlet hastanelerinde (entegre hastane) alınması gereken önlemler', 'Covid-19 kapsamında ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve bağlı kuruluşlarında alınması gereken önlemler', 'Covid-19 kapsamında sağlıklı hayat merkezlerinde alınması gereken önlemler' başlıkları eklendi.

Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı
ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
'RİSKLİ BÖLGELERE SEYAHAT ETMEYECEK'

Buna göre, entegre hastanelerde, koronavirüs pandemisi sırasında verilen eğitimler güncellenerek sürdürülecek. Eğitimler mümkünse çevrimiçi (online) yapılacak, kayıt altına alınacak ve Sağlık Bakanlığı materyallerine uygun olacak. Hastane aciline başvuran hastalar için gerekli tedbirler alınarak yoğunluk oluşması engellenecek. Bekleme alanlarındaki gazete, dergi, broşür, kalem ve kitap gibi eşyalar kaldırılacak. Hastane bünyesinde hizmet sunan diş polikliniğine/uzman aile hekimi polikliniğine başvuran hastalar genel alanlarda kalabalık oluşturmaması için ayrı olarak kabul edilecek. Hasta ziyareti için mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilecek. Hastanın yardıma ihtiyacı olduğu durumlar (pediatrik hastalar, özel gereksinimli bireyler, yaşlı hastalar vb.) hariç refakatçi kabul edilmeyecek. Pandemi dönemi boyunca sağlık çalışanları zorunlu olmadıkça yüksek riskli bölgelere seyahat etmeyecek. Kurumlarda her gün düzenli olarak temizlik yapılacak. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenecek.

'BİRDEN FAZLA REFAKATÇİ KABUL EDİLMEYECEK'

İlçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve bağlı kuruluşlarında, kurumlara alınacak kişi sayısı, bekleme alanı büyüklüğüne göre her 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde belirlenmeli, belirlenen sayıda kişi içeri alınacak. Sosyal alanlarda masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metrede olacak şekilde düzenleme yapılacak. Asansörlerin kullanımı sınırlandırılacak, kapasitesinin en fazla 3'te 1'i sayıda kişinin binmesine izin verilecek ve bu sayı asansör girişinde belirtilecek. Kuruma kişilerin tek başlarına girmeleri sağlanacak. Engelli kişiler veya 18 yaş altı ya da 65 yaş üstü bireyler için birden fazla refakatçi kabul

edilmeyecek.

'DANIŞMANIN GÜNLÜK VAKA SAYISI 6'YI GEÇMEYECEK'

Sağlıklı hayat merkezleri, İl Pandemi Kurulu ve/veya İl Sağlık Müdürlüğünün kararlarını takip ederek hizmetlerini planlacak. SHM'de diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimci, sosyal çalışmacı ve fizyoterapi danışmanlık birimlerine gelen danışanlar ile Üreme Sağlığı Yöntemleri Danışmanlık Odasına danışmanlık veya uygulama hizmeti almaya gelenler ile danışmanlar sosyal mesafeye (en az 1 metre) dikkat edilecek ve görüşmeler esnasında maske takılmaya devam edilecek. Psikososyal görüşmeler en kısa sürede yapılmalı, görüşme aralarında odanın penceresi açılarak havalandırılması sağlanacak. Sık dokunulan yüzeyler uygun şekilde temizlenecek. Psikososyal danışmanlıkta bir danışmanın günlük vaka sayısı 6'yı geçmeyecek. Fizyoterapist ile fiziksel aktivite ve egzersiz salonu kullanımı bireysel danışmanlık şeklinde olacak, toplu seanslar yapılmayacak. Hamileler, yaşlılar, engelliler, bebekler ve çocuklara yapılan muayene ve verilen danışmanlık hizmetlerinde birden fazla refakatçi bulunmayacak.

Haber:  ANKARA,


Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı, 'Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi'ni güncelledi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:45 Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı 18:43 Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:01 Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı 14:08 Fenerbahçe, Dorukhan Toköz için teklif yaptı! Beşiktaş transfere sıcak bakıyor 13:28 Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer 13:26 Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü 13:13 Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 12:04 Sultangazi'de kapalı kasa kamyonette havasız kalan 4 kurbanlık öldü 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:00 Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü 09:43 Erzurumlu vatandaşın KDK'ya yaptığı başvuru, birçok kişinin ödediği faturaların iade edilmesini sağladı 08:57 Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Maçta rakibiyle çarpışan rugby oyuncusu Sia Soliola'nın, kafatası kırıldı
21:59
ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi
21:26
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldüren zanlı, cinayeti işledikten sonra sahilde uyudu
21:08
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
20:52
Son Dakika: İstanbul ve Hatay'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
İstanbul'da bir araç markete girdi, korkunç anlar kameraya yansıdı
20:19
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
20:14
Tartıştığı genç tarafından itildikten sonra yere düşen yaşlı adam, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
20:13
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
19:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 22:04:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanlığı, 'Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi'ni güncelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]