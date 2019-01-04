Sağlık Bakanlığı O Başhekimi Görevden Aldı
16 dakika önce
Sağlık Bakanlığı o başhekimi görevden aldıZONGULDAK - Zonguldak'ta evi tadilatta olduğu için hastanede kaldığı iddia edilen başhekim, Sağlık Bakanlığı'nca gönderilen müfettişlerin raporları doğrultusunda görevden alındı.
Sağlık Bakanlığı
o başhekimi görevden aldı
ZONGULDAK - Zonguldak
'ta evi tadilatta olduğu için hastanede kaldığı iddia edilen başhekim, Sağlık Bakanlığı'nca gönderilen müfettişlerin raporları doğrultusunda görevden alındı.
İddialara göre olay geçen Kasım ayında Devrek Devlet Hastanesi
'nde meydana geldi. Başhekim Dr. Feyzullah Hasanoğlu bir süre önce ilçeden bir ev satın aldı. Ancak evde tadilat yapıldığı gerekçesiyle önce bir otelde kalmaya başlayan başhekimin, iki çocuğu ve eşinin daha sonra hastanenin özel odasında kaldığı iddia edildi. İddialar üzerine Sağlık Müdürlüğü yetkililerince soruşturma başlatıldı. Olayı araştırması için de Sağlık Bakanlığı iki müfettiş görevlendirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünce başhekim hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Sağlık Bakanlığınca konuyu yakından takip eden müfettişlerin raporları doğrultusunda başhekim bakanlıkça görevden alındı. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner de başhekimin görevden alındığını doğruladı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:18 Kaynak: İHA
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