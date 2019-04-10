Sağlık Bakanlığı O Diziyi RTÜK'e Şikayet Etti

Sağlık Bakanlığı
, 'Zalim İstanbul
' dizisini, birkaç sahnede sağlık çalışanlarına yönelik kullanılan olumsuz dil nedeniyle RTÜK'e şikayet etti. Sağlık Bakanlığı, 'Zalim İstanbul' dizisini, dizide sağlık çalışanlarına yönelik kullanılan olumsuz dil nedeniyle RTÜK'e şikayet etti. Bakanlık tarafından RTÜK'e bildirilen şikayette, "Malumları olduğu üzere 6112 sayılı Radyo ve Televizyon
Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun Üçüncü Bölüm Yayın Hizmeti İlkeleri başlığı altındaki madde bendi şöyledir: 'Medya hizmet sağlayıcılar, yayın hizmetlerinin kamusal sorumluluk anlayışıyla bu fıkrada yer alan ilkelere uygun olarak sunarlar. Yayın hizmetleri, şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz.' Aynı maddenin ç bendinde 'İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez' hükmü mevcuttur. İlgili mevzuat hükmü gereğince yayıncı kuruluşlar sorumlu yayıncılık ilkesi doğrultusunda yayın yapmakla yükümlüdür" ifadeleri yer aldı.
"KULLANILAN İFADELERLE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDETİ ÖZENDİRMEKTEDİR" Dizide kullanılan ifadelerle bir meslek grubunun zan altında bırakıldığı ve sağlık çalışanlarına şiddetin özendirildiği gerekçesiyle RTÜK'e iletilen şikayette, " Kanal D
'de yayınlanmakta olan Zalim İstanbul isimli dizi filmin 02.04.2019 tarihinde yayınlanan 1. bölümünün 01: 22: 00 saniyesinde başlayan ve ev sahnesinde Agah Bey rolündeki karakterin, hastasının tedavisini yapan hastane başhekimi ile yaptığı telefon görüşmesinde, yine filmin 01: 37: 00 saniyesinde başlayan ev sahnesindeki telefon görüşmesinde hekime ve diğer sağlık çalışanın şiddete vatan tepkiler vermiş, mesleğe hakaret etmiştir. Buna ilaveten kullanılan ifadelerle bir meslek grubunu zan altında bırakmakta ve sağlık çalışanlarına şiddeti özendirmektedir." açıklamalarına yer verildi.
"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BU TARZ YAYINLARLA TOPLUMUN TAMAMINI İLGİLENDİREN BİR KONUDUR" Şikayette, sağlık çalışanlarının bu tarz yayınlarla yıpratılmaması ve mesleki saygınlığının korunmasının, toplumun tamamını ilgilendiren bir konu olduğuna dikkat çekilerek, "Büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımızın güvenilirliğine ve mesleki saygınlığına gelecek zararları önlemek, hasta sağlık çalışanı iletişimini doğru zemine oturtmaya dönük politikalara uygun yayınların yapılması ve bu tarz sorumsuz yayıncılık örneklerinin önlenmesi hususunda başkanlığınızın gerekli katkıyı sağlaması önem arz etmektedir. Sağlık çalışanlarının bu tarz yayınlarla yıpratılmaması ve mesleki saygınlığının korunması, toplumun tamamını ilgilendiren bir konudur. Bu nedenle bütün toplumun kurum ve kuruluşların, özellikle de medyanın bu konuda söz ve eylem birliği içerisinde olması gerekmektedir. Bu bağlamda bahsedilen yayının 6112 sayılı kanunun ilgili maddeler çerçevesinde değerlendirilerek, gerekli müeyyidenin uygulanması talep edilmektedir" gerekçeleri belirtildi.
(Seda Kahramantürk/İHA)