Son Dakika › Sağlık › Sağlık Bakanlığı: 'Ocak ayı sonuna kadar grip tedavisinde kullanılan 1 milyon kutu şurubun daha... - Son Dakika
Sağlık Bakanlığı: "Ocak ayı sonuna kadar grip tedavisinde kullanılan 1 milyon kutu şurubun daha...
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı: "Ocak ayı sonuna kadar grip tedavisinde kullanılan 1 milyon kutu şurubun daha piyasaya verilmesi sağlanacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:20 Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığı: "Ocak ayı sonuna kadar grip tedavisinde kullanılan 1 milyon kutu şurubun daha piyasaya verilmesi sağlanacaktır."
Son Dakika Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni yayın tarihini duyurdu Vasiyeti üzerine IKEA'nın kurucusu Kamprad'ın servetinin bir kısmı dağıtılacak Son dakika: Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılında 123,7 milyar TL açık verdi Gülistan'ın kaybolmadan önce yurt arkadaşıyla yaptığı konuşma ortaya çıktı