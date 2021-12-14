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Sağlık Bakanlığı: 'Omicron' varyantı yakından takip ediliyor - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı: 'Omicron' varyantı yakından takip ediliyor

14.12.2021 11:40

Sağlık Bakanlığı: 'Omicron' varyantı yakından takip ediliyorSAĞLIK Bakanlığı'nca Covıd-19 pandemisinde oluşan varyantlar ve özellikle son dönemde gündemde olan 'Omicron' varyantının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yakından takip edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı: 'Omicron' varyantı yakından takip ediliyor

SAĞLIK Bakanlığı'nca Covıd-19 pandemisinde oluşan varyantlar ve özellikle son dönemde gündemde olan 'Omicron' varyantının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yakından takip edildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Covıd-19 pandemisinde oluşan varyantlar ve özellikle son dönemde gündemde olan 'Omicron' varyantı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarları'nda varyantların tespitine yönelik sekans analizleri yapılarak uluslararası platformlarla paylaşılıyor. Türkiye'de geliştirilen genomik surveyans stratejisiyle önce örneklerde PCR gibi yaygın kullanılan bir yöntem ile nokta mutasyon taraması yapılıyor. Bu taramada şüpheli bulunan pozitif örnekler sekanslama analizi için Ankara'daki Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı'na gönderiliyor. Burada tüm genom dizi analizi yöntemiyle varyantların türü tespit ediliyor. Elde edilen sonuçlar uluslararası bilimsel platformlarda paylaşılıyor.

'TARAMA PROGRAMI BAŞLATILDI'

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Gülay Korukluoğlu, virüslerde oluşan mutasyonların ileri moleküler analizlerle izlenmesinin önemine vurgu yaparak Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda başarılı çalışmalara imza attığını söyledi. 'Alfa' mutasyonunun ilk çıktığı Aralık 2020 tarihinden itibaren dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanan bir genomik surveyans modeliyle nokta mutasyon tarandığını söyleyen Korukluoğlu, "Zaman içinde virüsün izlenmesi gereken varyantlarına yönelik tarama testlerini sürekli güncellenerek rutin olarak tüm ülke laboratuvarlarında kullanıyoruz. Şu anda da aynı şekilde Omicron varyantına yönelik bir tarama programı başlatıldı" dedi.

Sağlık Bakanlığı: 'Omicron' varyantı yakından takip ediliyor
Sağlık Bakanlığı: 'Omicron' varyantı yakından takip ediliyor
Sağlık Bakanlığı: 'Omicron' varyantı yakından takip ediliyor
Sağlık Bakanlığı: 'Omicron' varyantı yakından takip ediliyor

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı: 'Omicron' varyantı yakından takip ediliyor - Son Dakika


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