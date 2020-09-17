Erciyes Teknopark'ta Sağlık Bakanlığı onaylı zeytinyağı bazlı propolis çalışması yapıldı - Son Dakika

Erciyes Teknopark'ta, Sağlık Bakanlığı onayı ile zeytinyağı bazlı propolisin klinik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Erciyes Teknopark'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, gıda takviyeleri arasında yer alan zeytinyağı bazlı propolisin ilaç dışı bir alanda Sağlık Bakanlığı onayı ile klinik çalışması gerçekleştirildi.

Erciyes Teknopark'ta yürüttüğü çalışmalarla genel olarak alkol ile çözündürülen propolis yerine, zeytinyağı bazlı propolis üreterek yeni bir gıda takviyesi elde eden Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Silici, ürettiği zeytinyağı bazlı propolisin etkilerini gönüllü kişiler üzerinde deneyip, klinik çalışmasını tamamladı.

Erciyes Teknopark'ta bulunan Nutral Therapy firmasında ürettiği zeytinyağı bazlı propolisin klinik çalışmasını gerçekleştirebilmek için üç yıllık bir emek verdiklerini belirten Silici, 27 yıldan bu yana propolis ile ilgili yürüttüğü araştırmalar sonucu propolisi zeytinyağında çözündürerek, yeni bir gıda takviyesi üretmeyi başardıklarını aktardı.

Prof. Dr. Silici, ekibiyle yaptığı çalışmaların bir kısmını laboratuvarda bir kısmını ise deney hayvanları üzerinde gerçekleştirdiklerini ancak asıl hedeflerinin propolisin etkilerini insanlar üzerinde ölçmek olduğunu kaydetti.

Bunun için Erciyes Üniversitesi Etik Kurulu, daha sonra da Sağlık Bakanlığından onay alarak çalışmalara başladıklarını ifade eden Silici, şunları kaydetti:

"Gönüllü bir grup insan üzerinde yaptığımız klinik çalışma sonucunda, zeytinyağı bazlı propolisin özellikle kan lipidlerini düşürücü etki gösterdiğini, antioksidan aktiviteye sahip olduğunu ve bağışıklık sistemini olumlu yönde etkilediğini tespit ettik. 30 gün süren klinik çalışmamızda gönüllülere 15 gün fenolik madde kısıtlı bir diyet uyguladık. Amacımız sadece propolisteki fenolik maddenin etkisini ölçmek adına sağlıklı bireylerin fenolik madde içerikli gıdalardan uzak durmasını sağlamaktı. Klinik çalışmamızdaki gönüllüleri üç temel gruba ayırdık. Bir grup kontrol amaçlı zeytinyağı grubu, diğer iki grup ise farklı dozda zeytinyağı bazlı propolis grubu idi. 15'inci ve 30'uncu günlerde gönüllülerden kan numunelerini aldık ve analizlerimizi yaptık. Analiz sonucunda zeytinyağı bazlı propolis kan lipidlerini düşürücü etki gösterdi, antioksidan aktivite gösterdi ve bağışıklık sistemi belirteçlerini de olumlu yönde etkiledi. Ülkemizde yaygın olarak yetişen kavak tipi propolisle ilgili klinik çalışma Erciyes Üniversitesinde ilk kez bir grup insan üzerinde denenerek tamamlanmış oldu."

Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç ise Erciyes Teknopark AŞ'nin, akademisyenlerin bilimsel çalışmalarıyla ihracata ve ekonomiye yönelik önemli katkılar sağladığını belirtti.