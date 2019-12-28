Sağlık Bakanlığı onaylı kupa uygulamaları eğitimi düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı onaylı kupa uygulamaları eğitimi düzenlendi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı onaylı kupa uygulamaları eğitimi düzenlendi

6 saat önce

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜGETAM) tarafından "Kupa Uygulamaları Eğitimi" düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı onaylı kupa uygulamaları eğitimi düzenlendi, System.String[]

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜGETAM) tarafından "Kupa Uygulamaları Eğitimi" düzenlendi. DÜGETAM Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen Kupa Uygulamaları Eğitimi'nde, tabip ve diş tabiplerinden oluşan 15 kişilik katılımcı yer aldı.


"Kupa Uygulamasının Tarihçesi ve Önemi", "Kupa Uygulaması Çeşitleri", "Kupa Uygulamasının Etki Mekanizmalarıyla İlgili Teoriler", "Kupa Uygulamasının Yapılamayacağı Durumlar", "Kardiyovaskuler, Solunum gibi Sistem Rahatsızlıklarında Kupa Uygulamaları", "Kupa Uygulaması Sırasında Kullanılan Malzemeler ve Uygulama Teknikleri" konu başlıklarının yer aldığı eğitimde, teorik sunumların yanı sıra pratik uygulamalarla katılımcıların en verimli şekilde eğitimden yararlanmaları sağlandı.


Teorik eğitimlere ek olarak bol miktarda pratik uygulama tecrübesi de edinen katılımcılar, her tür kupa uygulamalarından örnekleri görme şansı elde etti. Tüm katılımcılara yeterli tecrübeyi edinerek uygulama yapma imkanı sağlanan eğitim sonunda, katılımcılar son derece yoğun ve verimli bir kurs gerçekleştirildiğini belirtti.


Eğitim sonunda yapılan teorik ve uygulamalı sınavdan başarılı olanlar, Sağlık Bakanlığı onaylı Kupa Uygulamaları Sertifikası almaya hak kazandı. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:24 Kaynak: İHA
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