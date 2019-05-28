Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalı "İlk Yardım Eğitimi" başlıyor
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Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalı "İlk Yardım Eğitimi" başlıyor

2 saat önce

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalı "İlk Yardım Kursu" verilecek.

Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalı

EÜ Hemşirelik Fakültesi İlk Yardım Eğitim Merkezinde düzenlenecek kurslar,19-20 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

Kursa, temel ilk yardım eğitimi almak isteyen, 18 yaş üzeri ve en az ilkokul mezunu olan herkes katılabilecek. Eğitim süresini eksiksiz tamamlayan kursiyerlere İzmir İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan teorik ve uygulamalı sınavların ardından başarılı olmaları durumunda Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ''İlk Yardımcı Belgesi'' ve ''İlk Yardımcı Kimlik Kartı'' verilecek.

Son başvuru tarihinin 12 Haziran olduğu kurs, toplamda 16 saat sürecek. 20 kişilik kontenjanın bulunduğu kursun başvuruları için EÜ Hemşirelik Fakültesi ile iletişime geçilmesi gerekiyor.

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:10 Kaynak: Bültenler
Sağlık Bakanlığı, Güncel
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