Sağlık Bakanlığı önünde protesto! SMA hastası bir bebeğin babası isyan etti: Bakanı buraya gelecek. Benim evladım can çekişiyor - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı önünde protesto! SMA hastası bir bebeğin babası isyan etti: Bakanı buraya gelecek. Benim evladım can çekişiyor

16.06.2022 20:02

Bir baba Sağlık Bakanlığı önünde bir protesto gerçekleşti. SMA hastası bir bebeğin tedavisinde kullanılan ilacın devlet tarafından karşılanmasını isteyen bir baba, Bakanlık önünde kendini yakmak istedi. Baba, "Kimse yanaşmayacak bana, Sağlık Bakanı buraya gelecek. Benim evladım can çekişiyor" dedi.

Ankara'da SMA TİP 1 hastası Göktuğ bebeğin babası Atakan Altunöz, bugün SMA'lı çocukların aileleri ile evlatlarının yaşam hakkı için geldiği Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı. Eline yanıcı madde alan Atakan Altunöz, Sağlık Bakanı gelmezse kendisine zarar vereceğini söyledi.

"KENDİMİ YAKARIM"

Etraftakiler babayı, "Yapma, çocuğunu, eşini düşün" diye sakinleştirmeye çalıştı. Altunöz'ün 'kendimi yakarım' demesi üzerine, bir özel güvenlik görevlisinin, "Geçen de senin gibi birisi geldi Bakan görüştü, işini çözdü gitti" sözleri ile ikna etmeye çalıştığı görüldü.

"SAĞLIK BAKANI BURAYA GELECEK"

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın paylaştığı videoya göre, Atakan Altunöz kendisine engel olmaya çalışanlara şunları söyledi: "Kimse yanaşmayacak bana, Sağlık Bakanı buraya gelecek. Benim evladım can çekişiyor, yaklaşma. Evladım SMA hastası, orada can çekişiyor. Bana yaklaşmayacaksın, uzaklaş. Konuşmayacağız, bana kimse yaklaşmayacak; Göktuğ benim evladım. Göktuğ, SMA TİP 1 hastası, bu ilacı devlet versin. Yaklaşmayın, yakarım kendimi. Bakan buraya gelecek. Bakın görün, hepinizin evlatları var, evladım orada can çekişiyor."

ELİNDEKİ MADDE GÖZÜNE SIÇRADI

Altunöz'ün elinde tuttuğu şişedeki maddenin gözüne sıçradığı ve Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından ifadesi için Balgat Polis Karakolu'na götürüleceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı önüne giden bir sağlık çalışanı, sürücü koltuğunda oturduğu ambulansa kendini kilitledi. Bölgeye ekipler sevk edilirken şahsın, "Onkoloji hastasını taşıdım, 3 saat boyunca hastane hastane dolaştım ama hastayı bırakacak yer bulamadım. Oksijen tüplerini açtım, Sağlık Bakanı buraya gelmezse kendimi patlatırım." tehdidinde bulundu.

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Kaynak: ANKA

Sağlık Bakanlığı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı önünde protesto! SMA hastası bir bebeğin babası isyan etti: Bakanı buraya gelecek. Benim evladım can çekişiyor - Son Dakika

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