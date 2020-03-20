Sağlık Bakanlığı "pandemi hastanelerini" tanımladı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanlığı 'pandemi hastanelerini' tanımladı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı "pandemi hastanelerini" tanımladı

6 saat önce

Sağlık Bakanlığı, bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneleri, "pandemi hastaneleri" olarak tanımladı.

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı, bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneleri, "pandemi hastaneleri" olarak tanımladı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, 81 il Valiliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilen yazıda, pandemi hastanelerinin tanımı ve şartları belirlendi.

Çin'de ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan yeni bir alt tipe bağlı koronavirüs hastalığının tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturduğu belirtilen yazıda, bu durumun Bakanlık tarafından da yakın takip edildiği aktarıldı.

Yazıda, Türkiye'de Dünya Sağlık Örgütünün önerileri dikkate alınarak gerekli önlemlerin alındığı, hastalığın yayılımının önüne geçilmesi amacıyla Bilim Kurulu'nun konuyla ilgili düzenli olarak toplandığı ve değerlendirmelerin yapıldığı kaydedildi.

Birçok alanda tedbirler alınmakla birlikte gerek hasta ve hasta yakınları gerekse sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza indirilmesi ve sağlık personelinin üzerindeki yükün azaltılması amacıyla tüm sağlık hizmet sunucularında yer alan tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulanan yazıda, sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların Kovid-19 tanısı kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri, devlet ve vakıf üniversitesi hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılmasının zorunlu olacağı bildirildi.

Yazıya göre, bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler "pandemi hastanesi" olarak kabul edilecek.

Pandemi süresince enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, iç hastalıkları veya göğüs hastalıkları uzmanı başka bir hastaneden görevlendirme yolu ile karşılanabilecek.

Pandemi hastanesi, Kovid-19 tanısı almış (test pozitif) vakaların tedavi sürecinin yapıldığı hastaneler olarak tanımlanacak.

Pandemi Genel Koordinasyon Ekibi oluşturulacak

Hastane bünyesinde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Pandemi Eylem Planına göre, Pandemi Genel Koordinasyon Ekibi oluşturulacak.

Pandemi hastanelerinde, pandemi hastalarına ayrılan bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi belirlenecek ve bu vakalar için rezerve edilecek. Vaka sayısının artması durumunda diğer yoğun bakım ünitesi ve servislerin hangi sıra ile ayrılacağı belirlenecek. Tedavisi başlayan ve devam etmesi gereken hastaların bulunduğu, onkoloji-hematoloji ve radyasyon onkoloji klinikleri, organ nakli klinikleri ve kemik iliği nakil merkezlerindeki yataklar mümkün olduğu kadar normal kullanılmaya devam edilecek.

Pandemi hastanelerinde, Kovid-19 tanısı alan hastalar dışındaki hastaların hangi servis ve yoğun bakımlarda izleneceği belirlenecek.

Pandemi hastanelerinin yetersiz kaldığı yerlerde 2. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunan hastaneler de pandemi hastanesi olarak hizmet verecek şekilde organize edilecek.

Pandemi hastalarına ayrılan klinik ve yoğun bakım yataklarına gidiş güzergahı belirlenecek ve bu güzergah üzerinde gerekli tedbirler alınacak.

Pandemi hastanelerinde gerek klinik gerekse ameliyathane ve doğumhanelerde çalışacak personelin vardiyalar şeklinde isimleri ve unvanları belirlenecek.

Pandemi hastanelerinde, Kovid-19 ile enfekte vakaların cerrahi müdahalelerinin yapılabildiği 1 ameliyathane odası ve kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinin olduğu hastanelerde enfekte gebelerin doğum yapabilecekleri 1 doğum odasının belirlenmesi ve rezerve olarak tutulması gerekecek.

Pandemi hastanesinin başhekimi, mesul müdürü, normal işleyişini aksatmayacak şekilde klinik yatakların, yoğun bakımların, ameliyathanenin kullanılması ve personel görevlendirilmesi konusunda tam yetkili olacak.

İl Sağlık Müdürleri tüm sağlık tesislerindeki gerekli personelin il içinde yer değişikliğini yapmaya tam yetkili olacak.

Kovid-19 tanısı konulan hastaların müracaat ettiği pandemi hastanesi olmayan il, ilçe hastaneleri bu hastaların sevk algoritmasında belirlenen hastaneye gerekli önlemleri alarak sevkini gerçekleştirecek. Hastaların sevki il içi veya il dışı 112 Komuta Kontrol Merkezleri tarafından koordine edilecek.

81 ile gönderilen yazıda, Bakanlığa bağlı hastaneler ile devlet, vakıf üniversitesi hastaneleri ve tüm özel sağlık kuruluşlarınca uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:18 Kaynak: AA

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