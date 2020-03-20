Sağlık Bakanlığı, sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza indirilmesi ve sağlık personeli... - Son Dakika

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Sağlık Bakanlığı, sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza indirilmesi ve sağlık personeli...
21 dakika önce
Sağlık Bakanlığı, sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza indirilmesi ve sağlık personeli üzerindeki yükün azaltılması amacıyla yeni tedbirler aldı.
Sağlık Bakanlığı, sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza indirilmesi ve sağlık personeli üzerindeki yükün azaltılması amacıyla yeni tedbirler aldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:06 Kaynak: AA
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