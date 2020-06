Sağlık Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı'nca, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' güncellenerek, yeni başlıklar eklendi. Buna göre, plaj ve deniz yüzme alanlarında hizmet verirken en az 1 metre olan sosyal mesafe kuralına uyulması, şezlonglar arası mesafenin ise en az 1,5 metre olması gerektiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' güncellenerek, 'minibüslerde alınması gereken önlemler' başlığı 'minibüsler, dolmuşlar, halk otobüsleri, belediye otobüsleri ile ilgili alınması gereken önlemler' olarak içeriğiyle birlikte revize edildi. Rehbere, 'spor salonları ve spor merkezleri', 'kahve-kıraathaneler', 'karayolu taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı, denizyolu yolcu taşımacılığı', 'site havuzları', 'plaj ve yüzme alanları' ve 'kütüphanelerde alınması gereken önlemler' başlıkları eklendi.

'KİŞİLER ARASINDA EN AZ 1,5 METRE MESAFE OLMALI'

Buna göre; plaj ve deniz yüzme alanlarında hizmet verirken en az 1 metre olan sosyal mesafe kuralına uyulacak. Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takacak. Maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilecek. Değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılacak. Çalışan personel, dinlenme odalarında da en az 1 metrelik sosyal mesafeyi koruyacak ve maske takmayı sürdürecek. 1 metreden yakın temas gerektiren ve aerosol oluşturan işlemler olması nedeniyle canlandırma ve ilk yardım işlemleri sırasında mutlaka FFP2/N95 maske kullanılacak, ayrıca eldiven ve yüz koruyucu kullanılacak. Plaj ve yüzme alanında kişiler arasında en az 1,5 metre olan sosyal mesafe olacak. Kişilerle yüz yüze olma, konuşma gibi etkinliklerde sosyal mesafe korunacak ve maske takılacak.

'PLAJ VE YÜZME ALANLARINDA UZUN SÜRE KALINMAMALI'

Rehbere göre ayrıca; kişilerin kendilerine ait plaj havlusu getirmesi/kullanması teşvik edilecek. Yanında getirmeyenler için havluların poşetli veya bir görevli personel tarafından misafire verilmesi sağlanacak. Havlu vb. tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanacak. Deniz gözlüğü, şnorkel, palet gibi malzemeler kişiye özgü olacak ve paylaşılmayacak. Koronavirüs temas riskini artıracağından plaj ve yüzme alanlarında uzun süre kalınmayacak. Plaj alanında kalabalık oluşmasını engellemek için, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenmiş bir kapasite belirlenecek ve girişte bu kapasite kadar misafir kabulünü sağlayan personel bulundurulacak.

4 METREKAREYE 1 KİŞİ

Plaj alanlarında çalışanlar dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenecek. Şezlonglar arası mesafe en az 1,5 metre olacak. Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmayacak. Yıkanabilir-silinebilir minderler kullanılmayacak ve misafirin kullanımı sona erdikten sonra temizlenecek. Loca alanlarında 2 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenecek. Sonrasında kullanılan her türlü malzeme ve ekipmanlar su ve deterjanla temizlenip, sık dokunulan yüzeyler dezenfekte edilecek. Deniz paraşütü gibi bireysel su sporları etkinliklerinde çalışanlar dahil tekne kapasitesinin yarısı sayıda kişi alınacak.

SİTE HAVUZLARINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Site havuzlarında alınması gereken önlemler ile ilgili de rehberde şöyle denildi.

"Sık kullanılan yüzeylere dokunulduğunda yüze, göze, ağız ve buruna dokunmaktan kaçınmak ve elleri su ve sabunla yıkamak ya da el antiseptiği kullanmak gerekir. Koronavirüs dezenfektanlara karşı duyarlı olduğundan bu havuzların rutin olarak ve aksatılmadan dezenfeksiyonu yapılmalı. Havuzlara yönelik yapılan dezenfeksiyonun etkili olabilmesi için havuz suyunda Sağlık Bakanlığı 'ndan ruhsatlı dezenfektan ve havuz suyu kimyasalları kullanılmalıdır. Evlerinde özel havuzları bulunanlar her zaman beraber yaşadıkları aileleri ile havuzu kullanmaları halinde havuz suyunun dezenfeksiyonuna özen göstermeleri dışında başkaca bir önlem almalarına gerek yoktur."

'ŞEHİRLERARASI TAŞIMADA DAHA SIK MOLA VERİLMELİ'

Yeni normal dönem kapsamında karayolu, demiryolu, deniz ve havayolu yolcu taşımacılığı ile ilgili alınması gereken önlemler de sıralanarak, "Şehirlerarası otobüs, tren vb. yolculuklarda daha sık mola verilerek otobüsün 15 dakika havalandırılması sağlanabilir. Otobüslerde yedek şoförlerin uyuma alanının havalandırması her şoför değişimi öncesi 15 dakika temiz hava akımı sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Oturma düzeni genel olarak kişiler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yapılmalıdır. Oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmamalı, çapraz oturma olmalıdır. Tekli koltuk ve koridordan sonra ikili koltuk olan araçlarda tekli koltuğa bir kişi, ikili koltuğa pencere kenarına bir kişi oturması sağlanarak sosyal mesafe korunmalıdır. 4 kişilik kompartmanlarda ve pullman bölümlerinde anne, baba ve çocuklardan oluşan ailenin bir arada oturmasına müsaade edilir. Aynı hanede yaşayan erişkin kişiler ise sosyal mesafe korunarak 2 kişi olacak şekilde yolculuk edebilir. Diğer durumlarda kompartmanlarda tek kişi yolculuk etmelidir."

SPOR SALONLARINDA RANDEVULU DÖNEM

Spor salonlarında alınması gereken önlemlere ilişkin ise "Spor salonundaki kişi sayısı spor yapılacak alanda her 6 metrekareye 1 kişi olacak şekilde sınırlandırılmalı, sosyal mesafe en az 2 metre olarak uygulanmalıdır. Spor salonundaki koşu bandı-bisiklet vb. ekipman aralarında en az 2 metre olacak şekilde yerleştirilmeli. Müşteriler randevu ile kabul edilmelidir. Müşterilerin giriş-çıkış saatleri kaydedilmeli (Seans ile çalışılıyorsa, hangi seansta kimlerin geldiği ve çalıştığı kaydedilmelidir). Spor salonuna misafir alınmamalı. Egzersiz aralarındaki dinlenme molaları dışında spor salonlarında müşterilerin beklemesine izin verilmemeli. Ağırlık istasyonlarının birden fazla kişinin set aralarını paylaşarak aynı anda kullanımına izin verilmemeli. Bir kişinin istasyonla işi tamamen bittikten sonra diğer müşteri kullanmalı, her müşteri sonrası cihazın el ve vücutla temas eden noktaları silinerek dezenfekte edilmeli. Sabit veya hareketli bütün alet ve cihazların elle ve vücutla temas edilen noktaları her misafir kullanımı sonrası mutlaka silinerek dezenfekte edilmeli."

HASTANELERDE NORMALE DÖNÜŞ PLANI

Öte yandan bakanlık, hastanelerde normale dönüş planına ilişkin de açıklama yaptı. Koronavirüs pandemisinin tam olarak sonlanmaması nedeni ile, virüse özgün etkili bir tedavi veya aşı bulunana kadar riskin devam ttiği belirtilerek bu dönemde diğer sağlık hizmetlerine olan ihtiyacın giderek arttığı kaydedildi. Pandeminin devam ettiği dikkate alınarak diğer sağlık hizmetlerinin de başlamasının kaçınılmaz olduğuna dikat çekilerek, salgının hafifleme süreci içerisinde dikkat edilmesi gereken noktalara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs ile ilişkili önlemlerin ve sağlık bakım hizmetlerinin devam etmesini sağlamak, koronavirüs tanısı olan ve olmayan hastalar için hastaneleri güvenli halde tutmak, sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak, tüm hastalara erişim ve güvenlik açısından eşit yaklaşılmasını sağlamak, personeli ve sağlık hizmetlerini mümkün olduğunca ve kademeli şekilde düzenlemek gerekli. Bu süreçte tüm hastalar ve refakatçilerde kişisel korunma önlemlerine dikkat edilmelidir. Tüm kurum ve kuruluşlar, birim, alt birim ve kişiler; koronavirüs pandemisi sürecinde kademeli olarak normale dönüş döneminde rollerini ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere hazırlık yapmalıdırlar."

ANKARA,