Sağlık Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi

SAĞLIK Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelleyerek, yeni başlıklar ekledi.

Sağlık Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelleyerek, yeni başlıklar ekledi. Buna göre, teknelerde, sosyal mesafenin korunamayacağı eğlence organizasyonları yapılmayacak. İhtiyaç halinde, canlandırma işlemi sırasında suni solunum maskesi ve balon ventilasyon kullanılacak, ağızdan ağıza solunum tercih edilmeyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' güncellenerek, 'klima-iklimlendirme sistemlerinde alınacak önlemler', 'Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlarda alınması gereken önlemler', 'tekne, yatlar gibi gezi tekneleri (gezinti/ tenezzüh), turistik amaçlı deniz araçları ve turistik amaçlı olta balıkçılığında alınması gereken önlemler', 'sergilerde alınması gereken önlemler' başlıkları eklendi. Buna göre, işletmelerde doğal havalandırma tercih edilecek. Kapalı ortam, dış ortama açık pencere ve kapılar kullanılarak havalandırılacak. Zorunlu olmadıkça klima sistemleri veya cihazları çalıştırılmayacak. Oda havasını önemli ölçüde hareketlendirip, hava akışına neden olan tavan veya taşınabilir vantilatörler kullanılmayacak. Büyük kapasiteli klima santralleri yüzde 100 dış hava ile çalıştırılacak. Yüzde yüz dış hava ile çalışan santraller gece ve hafta sonları da çalışır durumda olacak. Yüksek hava hızları da enfeksiyon riskini artırdığı için klima sistemleri veya cihazları salgın dönemlerinde minimum hava debileri ve hızlarında çalıştırılacak. Hasta odaları hasta değişiminde temizlik ve dezenfeksiyondan sonra açılabilir pencereleri olması durumunda pencereler açılarak oda havalandırılacak. Camilerde ve diğer ibadethanelerde klima cihazları kesinlikle çalıştırılmayacak, mümkün olduğu kadar doğal havalandırma ile havalandırılma sağlanacak.

YURTLARA ZİYARETÇİ KABUL EDİLMEYECEK

KYK'ya bağlı yurtlarda kalacak kişi sayısı, her 6 metrekareye 1 kişi olacak şekilde sınırlandırılacak. Yurt girişlerinde parmak okuma sistemi gibi temasla giriş varsa kullanılmayacak veya her kullanıcının kullanım öncesi alkol bazlı antiseptikle el hijyeni sağladığından emin olunacak. Yurt girişinde otomatik olmayan döner kapılar kullanılmayacak. Salgın sürecinde yurtlara misafir ve ziyaretçi kabul edilmeyecek. Kurye, kargo görevlisi gibi kişiler yurt içerisine alınmayacak, teslimatlar dış kapıda yapılacak. Yurtlarda idari ofislerde masalar ve sandalyeler arası mesafenin en az 1 metre olması sağlanacak ve çalışanlar maske takacak. Mümkün olduğu sürece öğrencilerin oda değişikliğine izin verilmeyecek. Yatakhanelerde yataklar arası en az 1 metre olacak, mümkünse ranza kullanılacak. Yatakhaneler yeterli ve düzenli şekilde havalandırılacak. Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenleme yapılacak. Yurt içinde yer alan kantin ve kafeteryalara alınacak kişi sayısı, çalışanlar ve öğrenciler dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde belirlenecek.

'MESAFE KORUNMAZSA EĞLENCE YAPILMAYACAK'

Deniz turizmi hizmetleri randevulu olarak verilecek. Cankurtaranların veya cankurtaran görevi yapacak eğitimli personelin olması durumunda bu kişiler için mutlaka FFP2/N95 maske, eldiven, yüz koruyu bulundurulacak. Canlandırma ve ilk yardım işlemleri 1 metreden yakın temas gerektiren ve aerosol oluşturan işlemler olması nedeniyle bu işlemi yapanlar mutlaka FFP2/N95 maske ayrıca eldiven ve yüz koruyucu kullanacak. İhtiyaç halinde canlandırma işlemi sırasında suni solunum maskesi ve balon ventilasyon kullanılacak, ağızdan ağıza solunum tercih edilmeyecek. Tekneler randevu sistemi ile çalışacak. Koronavirüs takibinin yapılabilmesi için yolcuların isimleri, iletişim bilgileri, giriş-çıkış zamanları kaydedilecek. Türk bayraklı ticari yatların faaliyetleri, turun kapalı grupla (aile, yakın akraba ve arkadaşlar) yapılması durumunda mevcut kapasiteleriyle, farklı grupların kabul edildiği araçlarda yolcu sayısı, tekne kapasitesinin en fazla yarısı kadar olacak. Oturma ve güneşlenme alanları arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde düzenleme yapılacak. Oturma düzeni yüz yüze olacak, çapraz oturma tercih edilecek. Bireyler arasında olması gereken sosyal mesafeye dikkat edilecek. Sosyal mesafenin korunamayacağı eğlence organizasyonları yapılmayacak.

SERGİLERE RANDEVU İLE GİDİLECEK

Sergilerde, biletleme işlemlerinin tüm aşamaları olabildiğince online ortamda yapılabilecek şekilde düzenlenecek. Online biletlerin sergi girişlerinde teması engellemeye yönelik barkod veya karekodlu olmasına önem verilecek. Sergiler 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde personel ve ziyaretçi planlaması yapılacak, içeri alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenecek. Ziyaretçiler sergi alanında su haricinde içecek ve yiyecek tüketmesine izin verilmeyecek. Sergi ziyaretçileri mümkün olduğu kadar randevu ile gidilecek ve randevu saatine uyulacak.


Kredi Yurtlar Kurumu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 11:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi - Son Dakika

Son Dakika

Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgilisiyle tatilde" haberlerine açıklık getirdi Ünlü oyuncu Meral Kaplan eski eşini ihbar etti! Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu Yasak aşk, üç çocuklu ünlü oyuncunun yuvasını yıktı
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir         
18:07
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü         
17:59
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika         
17:59
Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü         
17:35
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi         
17:22
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri         
17:13
19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu 19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu         
17:10
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü         
17:08
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak         
17:07
70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı 70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı         
16:56
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi         
16:53
Altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi Altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi         
16:43
Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak         
16:36
Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da         
16:32
Paris'te insanlık ayıbı! Paris'te insanlık ayıbı! "Astımım var" diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar         
16:26
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu         
16:25
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor         
16:16
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı         
16:11
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı         
16:04
Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı         
15:57
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi         
15:50
Eğildiği sırada kalçası görünen ünlü oyuncu Matthew Perry, sosyal medyayı birbirine kattı Eğildiği sırada kalçası görünen ünlü oyuncu Matthew Perry, sosyal medyayı birbirine kattı         
15:47
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına "Sezar Yasası" yaptırımı         
15:42
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti         
15:33
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş         
15:26
"Maske zorunluluğundan haberim yok" diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti         
15:14
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması         
15:14
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik         
15:12
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu         
15:11
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2020 18:28:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]