Sağlık Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelleyerek, yeni başlıklar ekledi. Buna göre, teknelerde, sosyal mesafenin korunamayacağı eğlence organizasyonları yapılmayacak. İhtiyaç halinde, canlandırma işlemi sırasında suni solunum maskesi ve balon ventilasyon kullanılacak, ağızdan ağıza solunum tercih edilmeyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' güncellenerek, 'klima-iklimlendirme sistemlerinde alınacak önlemler', 'Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlarda alınması gereken önlemler', 'tekne, yatlar gibi gezi tekneleri (gezinti/ tenezzüh), turistik amaçlı deniz araçları ve turistik amaçlı olta balıkçılığında alınması gereken önlemler', 'sergilerde alınması gereken önlemler' başlıkları eklendi. Buna göre, işletmelerde doğal havalandırma tercih edilecek. Kapalı ortam, dış ortama açık pencere ve kapılar kullanılarak havalandırılacak. Zorunlu olmadıkça klima sistemleri veya cihazları çalıştırılmayacak. Oda havasını önemli ölçüde hareketlendirip, hava akışına neden olan tavan veya taşınabilir vantilatörler kullanılmayacak. Büyük kapasiteli klima santralleri yüzde 100 dış hava ile çalıştırılacak. Yüzde yüz dış hava ile çalışan santraller gece ve hafta sonları da çalışır durumda olacak. Yüksek hava hızları da enfeksiyon riskini artırdığı için klima sistemleri veya cihazları salgın dönemlerinde minimum hava debileri ve hızlarında çalıştırılacak. Hasta odaları hasta değişiminde temizlik ve dezenfeksiyondan sonra açılabilir pencereleri olması durumunda pencereler açılarak oda havalandırılacak. Camilerde ve diğer ibadethanelerde klima cihazları kesinlikle çalıştırılmayacak, mümkün olduğu kadar doğal havalandırma ile havalandırılma sağlanacak.

YURTLARA ZİYARETÇİ KABUL EDİLMEYECEK

KYK'ya bağlı yurtlarda kalacak kişi sayısı, her 6 metrekareye 1 kişi olacak şekilde sınırlandırılacak. Yurt girişlerinde parmak okuma sistemi gibi temasla giriş varsa kullanılmayacak veya her kullanıcının kullanım öncesi alkol bazlı antiseptikle el hijyeni sağladığından emin olunacak. Yurt girişinde otomatik olmayan döner kapılar kullanılmayacak. Salgın sürecinde yurtlara misafir ve ziyaretçi kabul edilmeyecek. Kurye, kargo görevlisi gibi kişiler yurt içerisine alınmayacak, teslimatlar dış kapıda yapılacak. Yurtlarda idari ofislerde masalar ve sandalyeler arası mesafenin en az 1 metre olması sağlanacak ve çalışanlar maske takacak. Mümkün olduğu sürece öğrencilerin oda değişikliğine izin verilmeyecek. Yatakhanelerde yataklar arası en az 1 metre olacak, mümkünse ranza kullanılacak. Yatakhaneler yeterli ve düzenli şekilde havalandırılacak. Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenleme yapılacak. Yurt içinde yer alan kantin ve kafeteryalara alınacak kişi sayısı, çalışanlar ve öğrenciler dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde belirlenecek.

'MESAFE KORUNMAZSA EĞLENCE YAPILMAYACAK'

Deniz turizmi hizmetleri randevulu olarak verilecek. Cankurtaranların veya cankurtaran görevi yapacak eğitimli personelin olması durumunda bu kişiler için mutlaka FFP2/N95 maske, eldiven, yüz koruyu bulundurulacak. Canlandırma ve ilk yardım işlemleri 1 metreden yakın temas gerektiren ve aerosol oluşturan işlemler olması nedeniyle bu işlemi yapanlar mutlaka FFP2/N95 maske ayrıca eldiven ve yüz koruyucu kullanacak. İhtiyaç halinde canlandırma işlemi sırasında suni solunum maskesi ve balon ventilasyon kullanılacak, ağızdan ağıza solunum tercih edilmeyecek. Tekneler randevu sistemi ile çalışacak. Koronavirüs takibinin yapılabilmesi için yolcuların isimleri, iletişim bilgileri, giriş-çıkış zamanları kaydedilecek. Türk bayraklı ticari yatların faaliyetleri, turun kapalı grupla (aile, yakın akraba ve arkadaşlar) yapılması durumunda mevcut kapasiteleriyle, farklı grupların kabul edildiği araçlarda yolcu sayısı, tekne kapasitesinin en fazla yarısı kadar olacak. Oturma ve güneşlenme alanları arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde düzenleme yapılacak. Oturma düzeni yüz yüze olacak, çapraz oturma tercih edilecek. Bireyler arasında olması gereken sosyal mesafeye dikkat edilecek. Sosyal mesafenin korunamayacağı eğlence organizasyonları yapılmayacak.

SERGİLERE RANDEVU İLE GİDİLECEK

Sergilerde, biletleme işlemlerinin tüm aşamaları olabildiğince online ortamda yapılabilecek şekilde düzenlenecek. Online biletlerin sergi girişlerinde teması engellemeye yönelik barkod veya karekodlu olmasına önem verilecek. Sergiler 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde personel ve ziyaretçi planlaması yapılacak, içeri alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenecek. Ziyaretçiler sergi alanında su haricinde içecek ve yiyecek tüketmesine izin verilmeyecek. Sergi ziyaretçileri mümkün olduğu kadar randevu ile gidilecek ve randevu saatine uyulacak.