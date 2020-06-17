Sağlık Bakanlığı "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ni güncellendi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ni güncellendi

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, camilerde ve diğer ibadethanelerde klima cihazlarının kesinlikle çalıştırılmaması, mümkün olduğu kadar doğal havalandırma ile havalandırılma sağlanması gerektiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, camilerde ve diğer ibadethanelerde klima cihazlarının kesinlikle çalıştırılmaması, mümkün olduğu kadar doğal havalandırma ile havalandırılma sağlanması gerektiği belirtildi.

"Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" güncellenerek, "klima ya da iklimlendirme sistemleri", "kredi yurtlar kurumuna bağlı yurtlar", "tekne, yatlar gibi gezi tekneleri, turistik amaçlı deniz araçları ve turistik amaçlı olta balıkçılığı" ile "sergiler"de alınması gereken önlemlerle ilgili başlıklar eklendi.

Rehberde, kapalı ortamda en düzgün çalışan klima sisteminin bile, oluşacak hava akımları nedeniyle bulaş riskini tamamen kontrol edemeyeceği veya önleyemeceği belirtilerek, yüzde yüz taze havalı klima (iklimlendirme) sistemleri sayesinde iç mekanda havada asılı kalan virüs partiküllerin emilerek dışarı atılacağı, yerine dışardan alınan temiz ve filtreden geçirilmiş taze hava ile havada asılı olan damlacıkların seyreltilmesinin sağlanacağı ifade edildi.

Böylece hava kaynaklı oluşabilecek bulaş risklerinin azaltılacağı vurgulanan rehberde, klima ya da iklimlendirme sistemleri kullanımında dikkat edilecek genel önlemlerin yanı sıra hastane, otel, restoran, AVM, ofis, tiyatro ve sinema salonlarında alınacak tedbirler de sıralandı. Önlemlerden bazıları şöyle:

"- Doğal havalandırma tercih edilmelidir. Dış ortama açık pencere ve kapılar kullanılarak, kapalı ortam havalandırılmalıdır.

Zorunlu olmadıkça klima sistemleri veya cihazları çalıştırılmamalıdır.

Oda havasını önemli ölçüde hareketlendirip hava akışına neden olan tavan veya taşınabilir vantilatörler kullanılmamalıdır.

Gece boyunca veya sabaha karşı, dış havanın soğukluğundan da faydalanarak iklimlendirme sistemlerini çalıştırıp ortam sıcaklığını düşürmek mümkündür. Böylece AVM gibi kapalı ortamların klima sistemlerini kullanmadan doğal soğutma ile bir müddet sıcaklık kontrolü yapmak mümkün olacaktır.

Hasta odaları, hasta değişiminde temizlik ve dezenfeksiyondan sonra, açılabilir pencereleri olması durumunda pencereler açılarak oda havalandırılmalıdır.

Restoran ve lokantalarda, yani kişi sayısının yoğun olduğu kapalı hacimlerde (düzenli şekilde maske kullanımının mümkün olmadığı alanlarda) iç hava kullanan split klima ve yüzde yüz iç hava veya karışım havası ile çalıştırılan türdeki FCU veya VRF cihazları, kullanılmamalıdır.

Metrolarda, vagonlarda yolcu kapasitesini düşürerek, klima sistemini mümkün olduğu kadar devre dışı bırakarak, vagon içindeki hava dağılımını durdurmakla risk azaltılabilir.

Otobüslerde, dış hava sıcaklığının uygun olması durumunda ve yolcu sayısının yoğun olmadığı dönemlerde, klima cihazının kapatılması uygun olabilir.

Camilerde ve diğer ibadethanelerde, klima cihazları kesinlikle çalıştırılmamalı, mümkün olduğu kadar doğal havalandırma ile havalandırılma sağlanmalıdır.

Konutlarda kullanılan FCU, VRF, split klimaların kullanılması, ev halkı dışından kişilerin konuta girmemesi koşulu ile çok büyük risk yaratmamaktadır. Eve yabancı kişilerin ziyareti sırasında, ev halkının sağlığı için bu cihazların durdurulması gerekmektedir."

Yurtlarda bulunan tüm öğrenci ve çalışanlar maske takacak

Rehberde, Kovid-19 bulaşma riskinin yurtlar gibi toplu yaşam alanlarında oldukça yüksek olduğu belirtilerek, yurtlarda kalan öğrencilerin kayıtlarının iyi tutulmasının, olgu çıkması durumunda temaslıların bulunup yayılmanın kontrolü açısından önemli olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda, kredi yurtlar kurumuna bağlı yurtlarda alınacak önlemlerden bazıları şöyle:

"- Yurt giriş ve çıkışlarında, uygun yerlere Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve yurtlarda uyulması gereken kurallar) asılmalıdır.

Yurtların girişinde ve yurt içindeki bölümlerde, el antiseptiği bulundurulmalıdır.

Yurtta kalan öğrencilerin ve personelin yurda giriş/çıkış gün ve saatleri kaydedilmelidir.

Yurtta kalacak kişi sayısı, her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılmalıdır.

Yurtlarda, yatakhanelerde ve ortak yaşam alanlarında öğrencilerin birbirleriyle ve çalışanlarla aralarındaki sosyal mesafe, en az 1 metre olacak şekilde uygulanmalıdır.

Yurt girişlerinde parmak okuma sistemi gibi temasla giriş varsa kullanılmamalı veya her kullanıcının kullanım öncesi alkol bazlı antiseptikle el hijyeni sağladığından emin olunmalıdır.

Yurt girişinde otomatik olmayan döner kapılar kullanılmamalıdır.

Salgın sürecinde yurtlara misafir ve ziyaretçi kabul edilmemelidir.

Kurye, kargo görevlisi gibi kişiler yurt içerisine alınmamalı, teslimatlar dış kapıda yapılmalıdır.

Yurtlarda bulunan tüm öğrenci ve çalışanlar maske takmalıdır.

Yurt içinde yer alan kantin ve kafeteryalara alınacak kişi sayısı, çalışanlar ve öğrenciler dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde olmalıdır.

Rehberde, "Tekne, Yatlar Gibi Gezi

tekneleri (gezinti/ tenezzüh), Turistik Amaçlı Deniz Araçları ve Turistik Amaçlı Olta Balıkçılığına İlişkin Alınması Gereken Önlemler" başlığı altında sıralanan önlemlerden bazıları ise şu şekilde:

"- Deniz turizmi hizmetleri randevulu olarak verilmelidir.

Misafirlerin tesis alanlarına maskeli olarak girmeleri ve tesis içerisinde maskeli olmaları sağlanmalıdır.

Girişte el dezenfektanı bulundurulmalı ve tesise giren her misafirin el antiseptiğini kullanması sağlanmalıdır.

Bütün misafir kullanım alanlarında (bekleme, dinlenme vb.) en az 1 metre mesafeye uyacak şekilde düzenleme yapılmalı, ihtiyaç olan yerlerde zemine ve oturma alanlarına işaretlemeler yapılmalıdır."

"Sergilerde biletleme online ortamda yapılacak"

"Sergilerde Alınması Gereken Genel Önlemler" başlığı altında da sergilerin girişine Kovid-19 önlemleri ile ilgili el yıkama, maske kullanımı ve serginin içinde uyulması gereken kurallara ilişkin afişler asılması gerektiği belirtildi.

Sergilerin girişinde ve içerde el antiseptiği bulundurulması gerektiğine işaret edilen rehberde, sergilere ilişkin sıralanan önlemlerden bazıları şöyle:

"- Biletleme işlemlerinin tüm aşamaları olabildiğince online ortamda yapılabilecek şekilde düzenlenmelidir.

Online biletlerin sergi girişlerinde teması engellemeye yönelik barkod veya karekod olmasına önem verilmelidir.

Online biletleme esnasında organizasyonda alınacak Kovid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme yapılmalıdır.

Bilet iptal talepleri online ortamda yapılabilmelidir.

Sergilere maske takılarak girilmeli, maskenin içeride de takılması sürdürülmelidir.

Sergi girişindeki personelin (bilet satışı yapan, güvenlik vb.) sosyal mesafeyi koruyamaması söz konusu ise tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanmalıdır.

Ziyaretçi sayısı gözetilerek, mümkünse yığılmaya neden olmayacak sayıda giriş ve çıkış kapısı açılmalıdır. Giriş ve çıkışlar için ayrı kapılar kullanılmalı, mümkün değilse aynı kapı şeritle ayrılmalıdır, zeminde tek yönlü gidiş geliş işaretleri konulmalıdır. Giriş ve çıkışlar, kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmelidir.

Sergi ziyaretçileri, mümkün olduğu kadar randevu ile gitmeli ve randevu saatine uymalıdır."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 02:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncellendi - Son Dakika

Son Dakika

Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Ünlü oyuncu Meral Kaplan eski eşini ihbar etti! Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgilisiyle tatilde" haberlerine açıklık getirdi Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor         
20:46
Bilim Kurulu önerisiyle İstanbul, Ankara ve Bursa'ya maskesiz sokağa çıkma yasağı geliyor Bilim Kurulu önerisiyle İstanbul, Ankara ve Bursa'ya maskesiz sokağa çıkma yasağı geliyor         
20:43
Son Dakika: Şırnak'ta işçileri taşıyan pikabın geçişi sırasında patlama: 4 işçi hayatını kaybetti Son Dakika: Şırnak'ta işçileri taşıyan pikabın geçişi sırasında patlama: 4 işçi hayatını kaybetti         
20:39
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi         
20:13
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?         
20:02
Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi         
19:54
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de         
19:52
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok         
19:40
Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü         
19:32
Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı         
19:19
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir         
19:08
Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı         
18:46
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti         
18:42
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir         
18:07
İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu         
18:00
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü         
17:59
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika         
17:59
Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not         
17:54
Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü         
17:35
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi         
17:22
İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü         
17:21
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri         
17:13
19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu 19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu         
17:10
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü         
17:08
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak         
17:07
70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı 70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı         
16:56
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi         
16:53
Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor         
16:46
Altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi Altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi         
16:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2020 20:56:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanlığı "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ni güncellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]