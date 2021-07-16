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Sağlık Bakanlığı "şehirler arası yolculuklarda dikkat edilmesi gereken Kovid-19 tedbirleri" videosu paylaştı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı "şehirler arası yolculuklarda dikkat edilmesi gereken Kovid-19 tedbirleri" videosu paylaştı

16.07.2021 20:32

Sağlık Bakanlığınca, şehirler arası toplu taşıma araçlarında Kovid-19'dan korunmak için dikkat edilmesi gerekenlerin yer aldığı video hazırlandı.

Sağlık Bakanlığınca, şehirler arası toplu taşıma araçlarında Kovid-19'dan korunmak için dikkat edilmesi gerekenlerin yer aldığı video hazırlandı.

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan videoda, otobüs, tren, uçak gibi toplu taşıma araçlarında Kovid-19'a karşı yapılması gerekenler yer aldı.

Araca binerken ve araçtan inerken en az 2 metrelik sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğinin belirtildiği videoda, yolculuk süresince maskenin çıkarılmaması uyarısında bulunuldu.

Videoda, araçlarda mümkün olduğunca az yere dokunulması gerektiği ifade edilerek şu uyarılara yer verildi:

"Yanınızda alkol içerikli el antiseptiği bulundurun. Ellerinizi yıkayamadığınız durumlarda bu el antiseptiğini kullanın. Yolculuğunuz 2 saatten kısa sürecekse su hariç hiçbir şey yiyip içmeyin. Müzik ve televizyon yayını olan araçlarda kendinize ait kulaklık kullanın."

Sağlık Bakanlığı şehirler arası yolculuklarda dikkat edilmesi gereken Kovid-19 tedbirleri videosu paylaştı
Sağlık Bakanlığı şehirler arası yolculuklarda dikkat edilmesi gereken Kovid-19 tedbirleri videosu paylaştı
Sağlık Bakanlığı şehirler arası yolculuklarda dikkat edilmesi gereken Kovid-19 tedbirleri videosu paylaştı
Sağlık Bakanlığı şehirler arası yolculuklarda dikkat edilmesi gereken Kovid-19 tedbirleri videosu paylaştı

Twitter, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı 'şehirler arası yolculuklarda dikkat edilmesi gereken Kovid-19 tedbirleri' videosu paylaştı - Son Dakika


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