Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 1610 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 37 kişi hayatını kaybetti,... - Son Dakika

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Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 1610 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 37 kişi hayatını kaybetti,...
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 1610 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 37 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 10 bin 827'ye, can kaybı 168'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 1610 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 37 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 10 bin 827'ye, can kaybı 168'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 07:06 Kaynak: AA
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