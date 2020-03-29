Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 1815 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti,... - Son Dakika

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Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 1815 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti,...
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 1815 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 9 bin 217, can kaybı 131'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 1815 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 9 bin 217, can kaybı 131'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 07:12 Kaynak: AA
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