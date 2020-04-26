Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 2 bin 357 yeni vaka tespit edildi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı: 'Son 24 saatte 2 bin 357 yeni vaka tespit edildi' - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 2 bin 357 yeni vaka tespit edildi"

41 dakika önce

Sağlık Bakanlığı, korona virüs dolayısıyla son 24 saatte 30 bin 177 test yapıldığını, bugünkü vaka sayısının ise 2 bin 357 olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, korona virüs dolayısıyla son 24 saatte 30 bin 177 test yapıldığını, bugünkü vaka sayısının ise 2 bin 357 olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki günlük korona virüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre, bugün 30 bin 177 test yapılırken, 2 bin 357 kişinin testi pozitif çıktı. Son 24 saatte korona virüs dolayısıyla 99 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 558 kişi iyileşerek taburcu oldu. Bugünkü sayılarla beraber Türkiye genelinde toplam test sayısı 889 bin 742'ye, toplam vaka sayısı 110 bin 130'a, toplam vefat sayısı 2 bin 805'e, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 776'ya, toplam entübe hasta sayısı 883'e yükseldi. Ayrıca, tabloda 3 bin 558 kişinin iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

(İHA)

Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 2 bin 357 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 07:55 Kaynak: İHA

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