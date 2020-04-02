Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 2 bin 456 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, vaka sayısı 18 bin 135'e... - Son Dakika

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Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 2 bin 456 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, vaka sayısı 18 bin 135'e...
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 2 bin 456 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, vaka sayısı 18 bin 135'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 2 bin 456 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, vaka sayısı 18 bin 135'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 07:34 Kaynak: AA
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