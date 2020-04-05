Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 bin 135 kişiye korona virüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 73... - Son Dakika
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 bin 135 kişiye korona virüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 73...
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 bin 135 kişiye korona virüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 73 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 27 bin 69'a, can kaybının da 574'e ulaştığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 bin 135 kişiye korona virüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 73 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 27 bin 69'a, can kaybının da 574'e ulaştığını açıkladı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 08:13 Kaynak: İHA
Son Dakika Fatih Terim'den oyuncularına: Devletimiz güçlü, sağlığımız süper İran koronavirüs konusunda Çin'i verileri yanlış paylaşmakla suçladı Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi