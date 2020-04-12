Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 4 bin 789 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 97 kişi hayatını... - Son Dakika

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Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 4 bin 789 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 97 kişi hayatını...
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 4 bin 789 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 97 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 56 bin 956, vefat 1198 oldu.
Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 4 bin 789 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 97 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 56 bin 956, vefat 1198 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 07:40 Kaynak: AA
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