Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 98 kişi hayatını kaybetti,... - Son Dakika

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Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 98 kişi hayatını kaybetti,...
7 saat önce
Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 98 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 61 bin 49, can kaybı 1296 oldu.
Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 98 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 61 bin 49, can kaybı 1296 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 07:22 Kaynak: AA
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