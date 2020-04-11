Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 5 bin 138 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu 95 kişi hayatını kaybetti,... - Son Dakika

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Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 5 bin 138 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu 95 kişi hayatını kaybetti,...
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 5 bin 138 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu 95 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 52 bin 167, can kaybı 1101 oldu.
Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 5 bin 138 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu 95 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 52 bin 167, can kaybı 1101 oldu
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 07:56 Kaynak: AA
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