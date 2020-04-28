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Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 5 bin 18 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid 19 tedavisi...
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 5 bin 18 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid 19 tedavisi tamamlananların sayısı 38 bin 809 oldu.
Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte 5 bin 18 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid 19 tedavisi tamamlananların sayısı 38 bin 809 oldu."
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 07:08 Kaynak: AA
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