Sağlık Bakanlığı, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 73 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 574'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 73 kişinin hayatını kaybettiği toplam vefat sayısının 574 olduğu açıklandı. Açıklamada, bugünkü test sayısının 20 bin 065, vaka sayısı ise 3 bin 135 olduğu belirtildi. Toplam test sayısının 181 bin 445, toplam vaka sayısının 27 bin 069, yoğun bakım hasta sayısının bin 381, entübe hasta sayısının 935, iyileşen hasta sayısının 1 bin 42 olduğu kaydedildi.

(İHA)