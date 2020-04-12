Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 97 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Son Dakika

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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 97 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 97 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 198'e yükseldiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 97 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 198'e yükseldiğini açıkladı. Bugün 35 bin 720 test test yapılırken, 4 bin 789 yeni vaka tanısı konuldu.481 kişi ise iyileşti.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 07:59 Kaynak: İHA
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