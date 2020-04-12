Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 97 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 97 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 198'e yükseldiğini açıkladı. Bugün 35 bin 720 test test yapılırken, 4 bin 789 yeni vaka tanısı konuldu.481 kişi ise iyileşti.