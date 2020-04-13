Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 98 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Son Dakika

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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 98 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 98 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 296 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 98 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 296 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 34 bin 456 test yapılırken, 4 bin 93 yeni vaka tanısı konuldu, 511 kişi iyileşti.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 07:33 Kaynak: İHA
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