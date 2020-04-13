Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 98 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı , son 24 saatte korona virüs nedeniyle 98 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 296 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 34 bin 456 test yapılırken, 4 bin 93 yeni vaka tanısı konuldu, 511 kişi iyileşti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil