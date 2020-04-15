Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam... - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 518 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 34 bin 90 test yapılırken, 4 bin 281 yeni vaka tanısı konuldu, 875 kişi iyileşti. - ANKARA