Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 125 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam... - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 125 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 643 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 40 bin 427 test yapılırken, 4 bin 801 yeni vaka tanısı konuldu, bin 451 kişi iyileşti. - ANKARA