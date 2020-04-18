Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 121 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam... - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 121 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 890 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 40 bin 520 test yapılırken, 3 bin 783 yeni vaka tanısı konuldu, bin 822 kişi iyileşti. - ANKARA