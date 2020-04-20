Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam... - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam...
28 dakika önce
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 140 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 140 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 39 bin 703 test yapılırken, 4 bin 674 yeni vaka tanısı konuldu, bin 454 kişi iyileşti. - ANKARA
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20.04.2020 21:01:02. #1.13#
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