Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam... - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam...
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 491 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 491 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 40 bin 962 yapılırken, 3 bin 116 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 14 kişi iyileşti. - ANKARA
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24.04.2020 02:55:47. #1.13#
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