Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 106 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam... - Son Dakika
Son Dakika›Güncel›Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 106 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam... - Son Dakika
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 106 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam...
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 106 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 706 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 106 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 706 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 38 bin 308 test yapılırken, 2 bin 861 yeni vaka tanısı konuldu, 3 bin 845 kişi iyileşti. - ANKARA
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
26.04.2020 01:35:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 106 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam... - Son Dakika