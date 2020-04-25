Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 106 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam... - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 106 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 706 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 38 bin 308 test yapılırken, 2 bin 861 yeni vaka tanısı konuldu, 3 bin 845 kişi iyileşti. - ANKARA