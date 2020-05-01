Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 84 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 84 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
22 dakika önce
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 84 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 258 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 84 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 258 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 41 bin 431 test yapılırken, 2 bin 188 yeni vaka tanısı konuldu, 4 bin 922 kişi iyileşti. - ANKARA
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1.05.2020 19:46:07. #1.13#
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