Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 84 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 84 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 258 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 41 bin 431 test yapılırken, 2 bin 188 yeni vaka tanısı konuldu, 4 bin 922 kişi iyileşti. - ANKARA