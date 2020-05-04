Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 64 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 64 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 461 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 35 bin 771 test yapılırken, bin 614 yeni vaka tanısı konuldu, 5 bin 15 kişi iyileşti.