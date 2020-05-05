Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 59 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 59 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 59 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 520 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 59 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 520 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 33 bin 283 test yapılırken, bin 832 yeni vaka tanısı konuldu, 5 bin 119 kişi iyileşti. - ANKARA
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6.05.2020 01:55:10. #1.13#
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