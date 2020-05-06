Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 64 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Son Dakika
Son Dakika›Güncel›Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 64 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Son Dakika
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 64 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 64 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 584 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 64 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 584 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 30 bin 303 test yapılırken, 2 bin 253 yeni vaka tanısı konuldu, 4 bin 917 kişi iyileşti. - ANKARA
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
7.05.2020 01:45:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 64 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Son Dakika