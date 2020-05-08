Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 48 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 48 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 689 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 33 bin 687 test yapılırken, bin 848 yeni vaka tanısı konuldu, 3 bin 412 kişi iyileşti.