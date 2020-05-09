Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 739 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 739 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 35 bin 605 test yapılırken, bin 546 yeni vaka tanısı konuldu, 3 bin 84 kişi iyileşti. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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