Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
23 dakika önce
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 739 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 739 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 35 bin 605 test yapılırken, bin 546 yeni vaka tanısı konuldu, 3 bin 84 kişi iyileşti.
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9.05.2020 20:00:46. #1.13#
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