Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 53 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 53 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 53 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 894 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 53 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 894 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 37 bin 351 test yapılırken, bin 704 yeni vaka tanısı konuldu, 3 bin 109 kişi iyileşti.
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13.05.2020 02:54:54. #1.13#
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