Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 58 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 58 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 952 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 33 bin 332 test yapılırken, bin 639 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 826 kişi iyileşti. - ANKARA