Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 55 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 55 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 55 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 7 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 55 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 7 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 34 bin 821 test yapılırken, bin 635 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 315 kişi iyileşti. - İSTANBUL
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15.05.2020 02:10:12. #1.13#
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