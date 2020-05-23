Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 32 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Son Dakika
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 32 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 32 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 308 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 32 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 308 olduğunu açıkladı. Bugün 40 bin 178 test yapılırken, bin 186 yeni vaka tanısı konuldu, bin 491 kişi ise iyileşti. - ANKARA
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23.05.2020 20:05:21. #1.13#
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