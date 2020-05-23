Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 32 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 32 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 308 olduğunu açıkladı. Bugün 40 bin 178 test yapılırken, bin 186 yeni vaka tanısı konuldu, bin 491 kişi ise iyileşti. - ANKARA