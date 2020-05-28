Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 30 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 30 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 461 olduğunu açıkladı. Bugün 33 bin 559 test yapılırken, bin 182 yeni vaka tanısı konuldu, bin 576 kişi ise iyileşti. - ANKARA