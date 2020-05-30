Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 26 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Son Dakika
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 26 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 26 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 515 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 26 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 515 olduğunu açıkladı. Bugün 39 bin 230 test yapılırken, 983 yeni vaka tanısı konuldu, bin 21 kişi ise iyileşti. - ANKARA
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31.05.2020 03:31:15. #1.13#
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