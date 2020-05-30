Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 26 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 26 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 515 olduğunu açıkladı. Bugün 39 bin 230 test yapılırken, 983 yeni vaka tanısı konuldu, bin 21 kişi ise iyileşti. - ANKARA